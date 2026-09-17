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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 22
Al-'Ankabuut
22
29:22
وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٢٢
وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ٢٢
وَمَآ
ﲳ
أَنتُم
ﲴ
بِمُعۡجِزِينَ
ﲵ
فِي
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
وَلَا
ﲸ
فِي
ﲹ
ٱلسَّمَآءِۖ
ﲺﲻ
وَمَا
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مِّن
ﲾ
دُونِ
ﲿ
ٱللَّهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
وَلِيّٖ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
نَصِيرٖ
ﳄ
٢٢
ﳅ
"Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan Allah) di bumi dan tidak juga di langit (sekalipun); dan kamu tidak akan mendapat sebarang pelindung dan penolong yang lain dari Allah".
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.