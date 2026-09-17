Al-Sa'di Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 15

Пророк Нух и еще несколько верующих сели в ковчег и оказались единственными, кто спасся от мучительного наказания. И поэтому Всевышний Господь сделал корабли и историю святого пророка знамением для обитателей миров. Люди и джинны должны извлечь урок из этой истории и помнить о том, что неверие в Божьих посланников всегда заканчивается погибелью, а правая вера всегда позволяет рассчитывать на избавление от забот и выход из самых трудных ситуаций. Люди и джинны также должны вглядываться в корабли, которые являются знамением Всевышнего Господа и напоминанием о Его милости. Именно по милости Аллаха люди научились строить корабли, на которых они отправляются в заморские страны и перевозят тяжелые грузы.