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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 14
Al-'Ankabuut
14
29:14
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ١٤
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًۭا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَـٰلِمُونَ ١٤
وَلَقَدۡ
ﲸ
أَرۡسَلۡنَا
ﲹ
نُوحًا
ﲺ
إِلَىٰ
ﲻ
قَوۡمِهِۦ
ﲼ
فَلَبِثَ
ﲽ
فِيهِمۡ
ﲾ
أَلۡفَ
ﲿ
سَنَةٍ
ﳀ
إِلَّا
ﳁ
خَمۡسِينَ
ﳂ
عَامٗا
ﳃ
فَأَخَذَهُمُ
ﳄ
ٱلطُّوفَانُ
ﳅ
وَهُمۡ
ﳆ
ظَٰلِمُونَ
ﳇ
١٤
ﳈ
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggalah ia dalam kalangan mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun; akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedang mereka berkeadaan zalim (dengan kufur derhaka).
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