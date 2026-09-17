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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabuut Ayah 10
Al-'Ankabuut
10
29:10
ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولين جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ١٠
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌۭ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
وَمِنَ
ﱮ
ٱلنَّاسِ
ﱯ
مَن
ﱰ
يَقُولُ
ﱱ
ءَامَنَّا
ﱲ
بِٱللَّهِ
ﱳ
فَإِذَآ
ﱴ
أُوذِيَ
ﱵ
فِي
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
جَعَلَ
ﱸ
فِتۡنَةَ
ﱹ
ٱلنَّاسِ
ﱺ
كَعَذَابِ
ﱻ
ٱللَّهِۖ
ﱼﱽ
وَلَئِن
ﱾ
جَآءَ
ﱿ
نَصۡرٞ
ﲀ
مِّن
ﲁ
رَّبِّكَ
ﲂ
لَيَقُولُنَّ
ﲃ
إِنَّا
ﲄ
كُنَّا
ﲅ
مَعَكُمۡۚ
ﲆﲇ
أَوَلَيۡسَ
ﲈ
ٱللَّهُ
ﲉ
بِأَعۡلَمَ
ﲊ
بِمَا
ﲋ
فِي
ﲌ
صُدُورِ
ﲍ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲎ
١٠
ﲏ
Dan ada sebahagian dari manusia yang berkata: "Kami beriman kepada Allah"; kemudian apabila ia diganggu dan disakiti pada jalan Allah, ia jadikan gangguan manusia itu seperti azab seksa Allah (lalu ia taatkan manusia). Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu memberi kemenangan kepadamu, mereka sudah tentu akan berkata: "Kami adalah sentiasa bersama-sama kamu". (Mengapa mereka berdusta?) Bukankah Allah lebih mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk?
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