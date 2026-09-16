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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 97
Al-Anbiyaa'
97
21:97
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هاذا بل كنا ظالمين ٩٧
وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍۢ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٩٧
وَٱقۡتَرَبَ
ﱾ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱿ
ٱلۡحَقُّ
ﲀ
فَإِذَا
ﲁ
هِيَ
ﲂ
شَٰخِصَةٌ
ﲃ
أَبۡصَٰرُ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُواْ
ﲆ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲇ
قَدۡ
ﲈ
كُنَّا
ﲉ
فِي
ﲊ
غَفۡلَةٖ
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
هَٰذَا
ﲍ
بَلۡ
ﲎ
كُنَّا
ﲏ
ظَٰلِمِينَ
ﲐ
٩٧
ﲑ
Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak (sambil berkata dengan cemas): "Aduhai celakanya Kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri".
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