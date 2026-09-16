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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 84
Al-Anbiyaa'
84
21:84
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ٨٤
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ ٨٤
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
فَكَشَفۡنَا
ﱝ
مَا
ﱞ
بِهِۦ
ﱟ
مِن
ﱠ
ضُرّٖۖ
ﱡﱢ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱣ
أَهۡلَهُۥ
ﱤ
وَمِثۡلَهُم
ﱥ
مَّعَهُمۡ
ﱦ
رَحۡمَةٗ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
عِندِنَا
ﱩ
وَذِكۡرَىٰ
ﱪ
لِلۡعَٰبِدِينَ
ﱫ
٨٤
ﱬ
Maka Kami perkenankan doa permohonannya, lalu Kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta Kami kurniakan kepadanya: keluarganya, dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada Kami (supaya bersabar dan mendapat balasan baik).
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.