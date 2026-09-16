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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 83
Al-Anbiyaa'
83
21:83
۞ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ
ﱏ ﱐ
إِذۡ
ﱑ
نَادَىٰ
ﱒ
رَبَّهُۥٓ
ﱓ
أَنِّي
ﱔ
مَسَّنِيَ
ﱕ
ٱلضُّرُّ
ﱖ
وَأَنتَ
ﱗ
أَرۡحَمُ
ﱘ
ٱلرَّٰحِمِينَ
ﱙ
٨٣
ﱚ
Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani".
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