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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 48
Al-Anbiyaa'
48
21:48
ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ٤٨
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءًۭ وَذِكْرًۭا لِّلْمُتَّقِينَ ٤٨
وَلَقَدۡ
ﱱ
ءَاتَيۡنَا
ﱲ
مُوسَىٰ
ﱳ
وَهَٰرُونَ
ﱴ
ٱلۡفُرۡقَانَ
ﱵ
وَضِيَآءٗ
ﱶ
وَذِكۡرٗا
ﱷ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﱸ
٤٨
ﱹ
Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Kitab (Taurat) yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan yang menjadi cahaya yang menerangi, serta yang mengandungi pengajaran, bagi orang-orang yang mahu bertaqwa.
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