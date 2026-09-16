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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 46
Al-Anbiyaa'
46
21:46
ولين مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ٤٦
وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٤٦
وَلَئِن
ﱎ
مَّسَّتۡهُمۡ
ﱏ
نَفۡحَةٞ
ﱐ
مِّنۡ
ﱑ
عَذَابِ
ﱒ
رَبِّكَ
ﱓ
لَيَقُولُنَّ
ﱔ
يَٰوَيۡلَنَآ
ﱕ
إِنَّا
ﱖ
كُنَّا
ﱗ
ظَٰلِمِينَ
ﱘ
٤٦
ﱙ
Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata: "Aduhai celakanya kami! Sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri)!"
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