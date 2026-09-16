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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 44
Al-Anbiyaa'
44
21:44
بل متعنا هاولاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون ٤٤
بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
بَلۡ
ﲮ
مَتَّعۡنَا
ﲯ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲰ
وَءَابَآءَهُمۡ
ﲱ
حَتَّىٰ
ﲲ
طَالَ
ﲳ
عَلَيۡهِمُ
ﲴ
ٱلۡعُمُرُۗ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَرَوۡنَ
ﲸ
أَنَّا
ﲹ
نَأۡتِي
ﲺ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲻ
نَنقُصُهَا
ﲼ
مِنۡ
ﲽ
أَطۡرَافِهَآۚ
ﲾﲿ
أَفَهُمُ
ﳀ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﳁ
٤٤
ﳂ
(Bukan benda-benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan kepada mereka) bahkan Kami biarkan mereka dan datuk-nenek mereka menikmati (kesenangan hidup) hingga berlanjutanlah umur mereka (dalam keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini mereka). Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang akan menang?
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