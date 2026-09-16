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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 42
Al-Anbiyaa'
42
21:42
قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمان بل هم عن ذكر ربهم معرضون ٤٢
قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ٤٢
قُلۡ
ﲏ
مَن
ﲐ
يَكۡلَؤُكُم
ﲑ
بِٱلَّيۡلِ
ﲒ
وَٱلنَّهَارِ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلرَّحۡمَٰنِۚ
ﲕﲖ
بَلۡ
ﲗ
هُمۡ
ﲘ
عَن
ﲙ
ذِكۡرِ
ﲚ
رَبِّهِم
ﲛ
مُّعۡرِضُونَ
ﲜ
٤٢
ﲝ
Katakanlah (wahai Muhammad): "Siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat Maha Pemurah?" (Mereka tidak memikirkan yang demikian) bahkan mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.
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