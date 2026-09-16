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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 37
Al-Anbiyaa'
37
21:37
خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ٣٧
خُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ مِنْ عَجَلٍۢ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٧
خُلِقَ
ﱓ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱔ
مِنۡ
ﱕ
عَجَلٖۚ
ﱖﱗ
سَأُوْرِيكُمۡ
ﱘ
ءَايَٰتِي
ﱙ
فَلَا
ﱚ
تَسۡتَعۡجِلُونِ
ﱛ
٣٧
ﱜ
Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru dalam segala halya; Aku (Allah) akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanKu; maka janganlah kamu meminta disegerakan (kedatangannya).
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