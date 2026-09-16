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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 36
Al-Anbiyaa'
36
21:36
واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهاذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمان هم كافرون ٣٦
وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٦
وَإِذَا
ﱁ
رَءَاكَ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
كَفَرُوٓاْ
ﱄ
إِن
ﱅ
يَتَّخِذُونَكَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُزُوًا
ﱈ
أَهَٰذَا
ﱉ
ٱلَّذِي
ﱊ
يَذۡكُرُ
ﱋ
ءَالِهَتَكُمۡ
ﱌ
وَهُم
ﱍ
بِذِكۡرِ
ﱎ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱏ
هُمۡ
ﱐ
كَٰفِرُونَ
ﱑ
٣٦
ﱒ
Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri: "Inikah dia orangnya yang mencaci tuhan-tuhan kamu?" (Mereka berkata demikian) sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatNya.
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