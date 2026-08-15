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Tafsir: Al-Anbiyaa' 21:3
Al-Anbiyaa'
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
قُلُوبُهُمۡۗ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَى
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
هَلۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
بَشَرٞ
مِّثۡلُكُمۡۖ
أَفَتَأۡتُونَ
ٱلسِّحۡرَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٣
Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dan orang-orang yang zalim itu, berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata: "Bukankah (Muhammad) ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?"
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ
] دڵیشیان بێئاگایەو ئاوڕی لێ نادەنەوە [
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
] وە ستەمكاران قسەو چپە چپی نهێنی خۆیان شاردەوەو بە شاراوەیی وتیان: ئەم محمدە صلى الله علیه وسلم هیچ شتێك نییە تەنها مرۆڤێكە وەكو ئێوە ئەخوات و ئەخواتەوەو ژن دێنێت و ئەمرێت چۆن ئەبێ ئەمە پێغەمبەر بێت؟! [
أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٣)
] وە وتیان ئەمەی كە محمد صلى الله علیه وسلم هێناویەتی سیحرە، ئێوە چۆن شوێنی سیحر ئەكەون لە كاتێكدا كە خۆتان ئەیبینن .