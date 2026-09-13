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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 28
Al-Anbiyaa'
28
21:28
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٢٨
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ٢٨
يَعۡلَمُ
ﱣ
مَا
ﱤ
بَيۡنَ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
خَلۡفَهُمۡ
ﱨ
وَلَا
ﱩ
يَشۡفَعُونَ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
لِمَنِ
ﱬ
ٱرۡتَضَىٰ
ﱭ
وَهُم
ﱮ
مِّنۡ
ﱯ
خَشۡيَتِهِۦ
ﱰ
مُشۡفِقُونَ
ﱱ
٢٨
ﱲ
Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (yang telah mereka lakukan), dan apa yang di belakang mereka (yang akan mereka lakukan); dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredhai Allah; dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabNya.
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