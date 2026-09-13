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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 22
Al-Anbiyaa'
22
21:22
لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ٢٢
لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢
لَوۡ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
فِيهِمَآ
ﲰ
ءَالِهَةٌ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
ٱللَّهُ
ﲳ
لَفَسَدَتَاۚ
ﲴﲵ
فَسُبۡحَٰنَ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
رَبِّ
ﲸ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲹ
عَمَّا
ﲺ
يَصِفُونَ
ﲻ
٢٢
ﲼ
Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai Arasy, dari apa yang mereka sifatkan.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.