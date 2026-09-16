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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 103
Al-Anbiyaa'
103
21:103
لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملايكة هاذا يومكم الذي كنتم توعدون ١٠٣
لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٣
لَا
ﱌ
يَحۡزُنُهُمُ
ﱍ
ٱلۡفَزَعُ
ﱎ
ٱلۡأَكۡبَرُ
ﱏ
وَتَتَلَقَّىٰهُمُ
ﱐ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱑ
هَٰذَا
ﱒ
يَوۡمُكُمُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
كُنتُمۡ
ﱕ
تُوعَدُونَ
ﱖ
١٠٣
ﱗ
Huru-hara besar yang amat mengerikan (pada hari kiamat) itu tidak merunsingkan mereka, dan (sebaliknya) mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata: "Inilah hari kamu (beroleh kebahagiaan), yang telah dijanjikan kepada kamu (di dunia) dahulu".
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