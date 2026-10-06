Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'aam Ayah 99
Al-An'aam
99
6:99
وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذالكم لايات لقوم يومنون ٩٩
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍۢ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًۭا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّۭا مُّتَرَاكِبًۭا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌۭ دَانِيَةٌۭ وَجَنَّـٰتٍۢ مِّنْ أَعْنَابٍۢ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًۭا وَغَيْرَ مُتَشَـٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٩٩
وَهُوَ
ﲆ
ٱلَّذِيٓ
ﲇ
أَنزَلَ
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلسَّمَآءِ
ﲊ
مَآءٗ
ﲋ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲌ
بِهِۦ
ﲍ
نَبَاتَ
ﲎ
كُلِّ
ﲏ
شَيۡءٖ
ﲐ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲑ
مِنۡهُ
ﲒ
خَضِرٗا
ﲓ
نُّخۡرِجُ
ﲔ
مِنۡهُ
ﲕ
حَبّٗا
ﲖ
مُّتَرَاكِبٗا
ﲗ
وَمِنَ
ﲘ
ٱلنَّخۡلِ
ﲙ
مِن
ﲚ
طَلۡعِهَا
ﲛ
قِنۡوَانٞ
ﲜ
دَانِيَةٞ
ﲝ
وَجَنَّٰتٖ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَعۡنَابٖ
ﲠ
وَٱلزَّيۡتُونَ
ﲡ
وَٱلرُّمَّانَ
ﲢ
مُشۡتَبِهٗا
ﲣ
وَغَيۡرَ
ﲤ
مُتَشَٰبِهٍۗ
ﲥﲦ
ٱنظُرُوٓاْ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
ثَمَرِهِۦٓ
ﲩ
إِذَآ
ﲪ
أَثۡمَرَ
ﲫ
وَيَنۡعِهِۦٓۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكُمۡ
ﲰ
لَأٓيَٰتٖ
ﲱ
لِّقَوۡمٖ
ﲲ
يُؤۡمِنُونَ
ﲳ
٩٩
ﲴ
Dan Dia lah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus; dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaiton serta buah delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.