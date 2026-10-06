Al-Sa'di Tafsir: Al-An'aam Ayah 98

Все люди произошли от одного человека - Адама. Аллах сотворил из него род человеческий, который заселил всю землю и продолжает увеличиваться по сей день. Люди отличаются друг от друга нравственными качествами, внешним видом и многими другими особенностями, причем эти различия настолько велики, что их невозможно оценить и описать словами. Аллах установил для людей конечное место пребывания - Последнюю жизнь, в которую попадут все творения. Она станет их окончательным пристанищем, которое они никогда не покинут. Они появились только ради нее и оказались на земле только для того, чтобы благоустроить ее своими делами. Аллах установил для них место хранения. Он хранит их в хребтах их отцов и утробах их матерей. Он хранит их при жизни на земле и в промежуточном мире после смерти. Однако все эти этапы являются временными, потому что люди не задерживаются на них и отправляются в путь дальше, пока не окажутся в конечном пункте своего пути. Он станет их окончательным пристанищем, а земной мир - это всего лишь временная обитель и короткая остановка. Так Аллах разъясняет знамения для тех, кто понимает Его знамения, доводы и свидетельства.