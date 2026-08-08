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Tafsir: Al-An'aam 6:96
Al-An'aam
96
6:96
فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذالك تقدير العزيز العليم ٩٦
فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٩٦
فَالِقُ
ٱلۡإِصۡبَاحِ
وَجَعَلَ
ٱلَّيۡلَ
سَكَنٗا
وَٱلشَّمۡسَ
وَٱلۡقَمَرَ
حُسۡبَانٗاۚ
ذَٰلِكَ
تَقۡدِيرُ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡعَلِيمِ
٩٦
Allah jualah Yang membelah cahaya subuh (yang menyingsingkan fajar), dan yang menjadikan malam untuk tinggal berehat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk mengira waktu (menurut peredarannya). Yang demikian itu adalah kuasa penentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالِقُ الْإِصْبَاحِ
] وه خوای گهوره ڕووناكی دهردهكات و لهت دهكات لهناو تاریكی شهوهوه [
وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
] وه شهویشی وا گێڕاوه كه هێمن و ئارام بێت و خهڵك تیایدا پشوو بدهن له ماندوو بوونی ڕۆژ [
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
] وه خۆرو مانگیشی وا داناوه كه خهڵكی حسابی خۆیانی پێ بكهن بههۆی خۆرو مانگهوه ڕۆژژمێرو كاتی خۆیان بزانن [
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦)
] ئهم تهقدیرو ڕێكخستنه جوانه هی خوایهكه كه زۆر بهعیززهت و باڵادهست و زانایه.