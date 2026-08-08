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Tafsir: Al-An'aam 6:86
Al-An'aam
86
6:86
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَإِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَيُونُسَ
وَلُوطٗاۚ
وَكُلّٗا
فَضَّلۡنَا
عَلَى
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٦
Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Ismail, dan Alyasak dan Yunus, dan Lut; dan mereka itu semuanya, Kami lebihkan darjat mereka atas umat-umat (yang ada pada zamannya).
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Tafseer Jalalayn
﴿وَإِسۡمَـٰعِیلَ﴾ بن إبراهيم ﴿وَٱلۡیَسَعَ﴾ اللام زائدة ﴿وَیُونُسَ وَلُوطࣰاۚ﴾ ابن هَارَانِ أَخِي إبْرَاهِيم ﴿وَكُلࣰّا﴾ مِنْهُمْ ﴿فَضَّلۡنَا عَلَى ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٨٦﴾ بالنبوة