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Tafsir: Al-An'aam 6:85
Al-An'aam
85
6:85
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِيَّا
وَيَحۡيَىٰ
وَعِيسَىٰ
وَإِلۡيَاسَۖ
كُلّٞ
مِّنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
٨٥
Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Zakaria, dan Yahya, dan Isa, dan Ilyas; semuanya dari orang-orang yang soleh.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَزَكَرِیَّا وَیَحۡیَىٰ﴾ ابنه ﴿وَعِیسَىٰ﴾ بن مَرْيَم يُفِيد أَنَّ الذُّرِّيَّة تَتَنَاوَل أَوْلَاد الْبِنْت ﴿وَإِلۡیَاسَۖ﴾ بن أخي هارون أخي موسى ﴿كُلࣱّ﴾ منهم ﴿مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ ٨٥﴾