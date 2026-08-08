Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'aam 6:81
Al-An'aam
81
6:81
وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون ٨١
وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًۭا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨١
وَكَيۡفَ
أَخَافُ
مَآ
أَشۡرَكۡتُمۡ
وَلَا
تَخَافُونَ
أَنَّكُمۡ
أَشۡرَكۡتُم
بِٱللَّهِ
مَا
لَمۡ
يُنَزِّلۡ
بِهِۦ
عَلَيۡكُمۡ
سُلۡطَٰنٗاۚ
فَأَيُّ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
أَحَقُّ
بِٱلۡأَمۡنِۖ
إِن
كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ
٨١
"Dan bagaimanakah aku hendak takutkan apa yang kamu sekutukan dengan Allah itu (yang tidak dapat mendatangkan sesuatu bahaya), padahal kamu tidak takut bahawa kamu telah sekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan kepada kamu mengenainya? Maka yang manakah di antara dua puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari bahaya), jika betul kamu mengetahui?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
] وه چۆن من بترسێم له ئهو بت و خوایانهی ئێوه كه سوودو زیانیان بهدهست نیه وه ئێوه ناترسێن لهو ههموو شهریك دانانهی بۆ خوای گهورهی بڕیار ئهدهن له كاتێكدا كه خوای گهوره هیچ بهڵگهیهكی نهناردۆته خوارهوه لهسهر ئهوهی كه ئێوه شهریكى بۆ بڕیار بدهن [
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ
] ئایا لهم دوو كۆمهڵه كامیان شایانترن بهوهی كه ئهمین بن له سزاى خواى گهوره وه نهترسێن؟ ئایا باوهڕداران ئهوانهی كه باوهڕیان به خوای گهوره ههیه یان ئهو كافرانهی كه باوهڕیان بهو بت و دروستكراوه لاوازانه ههیه؟ [
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١)
] ئهگهر ئێوه بهڵگهكان ئهزانن و حهق و باتڵ لێك جیا ئهكهنهوه كامیان شایهنترن بهوهی كه له ئهمن و ئاسایشدا بژین.