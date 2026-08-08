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Tafsir: Al-An'aam 6:74
Al-An'aam
74
6:74
۞ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين ٧٤
۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٧٤
۞ وَإِذۡ
قَالَ
إِبۡرَٰهِيمُ
لِأَبِيهِ
ءَازَرَ
أَتَتَّخِذُ
أَصۡنَامًا
ءَالِهَةً
إِنِّيٓ
أَرَىٰكَ
وَقَوۡمَكَ
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٧٤
Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Aazar: "Patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata".
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿إِذۡ قَالَ إِبۡرَ ٰهِیمُ لِأَبِیهِ ءَازَرَ﴾ هُوَ لَقَبه وَاسْمه تَارِخ ﴿أَتَتَّخِذُ أَصۡنَامًا ءَالِهَةً﴾ تَعْبُدهَا اسْتِفْهَام تَوْبِيخ ﴿إِنِّیۤ أَرَىٰكَ وَقَوۡمَكَ﴾ بِاِتِّخَاذِهَا ﴿فِی ضَلَـٰلࣲ﴾ عَنْ الْحَقّ ﴿مُّبِینࣲ ٧٤﴾ بَيِّن