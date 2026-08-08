Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'aam 6:56
Al-An'aam
56
6:56
قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ٥٦
قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًۭا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٦
قُلۡ
إِنِّي
نُهِيتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
ٱلَّذِينَ
تَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِۚ
قُل
لَّآ
أَتَّبِعُ
أَهۡوَآءَكُمۡ
قَدۡ
ضَلَلۡتُ
إِذٗا
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُهۡتَدِينَ
٥٦
Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah". Katakanlah lagi: "Aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{قەدەغە كردنی شوێنكەوتنی هەواو ئارەزووی كافران} [
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - به كافران بڵێ: من نههیم لێكراوهو قهدهغهكراوم له لایهنی خوای گهورهوه كه عیبادهتی ئهو كهسانه بكهم كه ئێوه له جگه له خوای گهوره لێیان ئهپاڕێنهوهو عیبادهتیان بۆ دهكهن [
قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ
] وه پێیان بڵێ: من شوێن ههواو ئارهزووی ئێوه ناكهوم كه عیبادهتی غهیری خوای گهوره ئهكهن وه ئهو باوهڕداره لاوازو فهقیرو ههژارانه دهرناكهم ئهوه ههواو ئارهزووی ئێوهیهو ئێوه واتان پێ خۆشه، بهڵام خوای گهوره نههی ئهم شتهى لێ كردووم [
قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦)
].