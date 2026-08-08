Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'aam 6:52
Al-An'aam
52
6:52
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ٥٢
وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍۢ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٢
وَلَا
تَطۡرُدِ
ٱلَّذِينَ
يَدۡعُونَ
رَبَّهُم
بِٱلۡغَدَوٰةِ
وَٱلۡعَشِيِّ
يُرِيدُونَ
وَجۡهَهُۥۖ
مَا
عَلَيۡكَ
مِنۡ
حِسَابِهِم
مِّن
شَيۡءٖ
وَمَا
مِنۡ
حِسَابِكَ
عَلَيۡهِم
مِّن
شَيۡءٖ
فَتَطۡرُدَهُمۡ
فَتَكُونَ
مِنَ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٥٢
Dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keredaanNya semata-mata. Tiadalah engkau bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amalmu. Maka (sekiranya) engkau usir mereka, nescaya menjadilah engkau dari orang-orang yang zalim.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{فەرمان كردن بەڕێزگرتن لە فەقیرو هەژاران} [
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
] (ئیبن مهسعود) دهفهرمێت: دهسهڵاتدارانى قوڕهیش به لاى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - تێپهڕین كه (خهباب و صوههیب و بیلال و عهممار) ى لا بوو، وتیان ئهى محمد ئایا تۆ بهمانه رازى بوویت؟ ئایا ئێمه شوێن ئهمانه بكهوین؟ ئهمانه دهربكه ئێمه شوێنت دهكهوین، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ ئهو كهسانه دهرمهكه كه له خوای گهوره دهپاڕێنهوه به بهیانیان و ئێواران و زیكرهكانی بهیانیان و ئێواران ئهخوێنن، یاخود به بهیانیان و ئێواران نوێژ بۆ خوای گهوره ئهكهن وه تهنها مهبهستیان ڕهزامهندی خوای گهورهیه واته: موسڵمانه فهقیرو ههژارهكان [
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
] لێپرسینهوهی ئهو كهسانه لهسهر خۆیانه وه لێپرسینهوهی تۆش لهسهر خۆته هیچ شتێكی ئهوان نایهته سهرشانی تۆ بۆچی دهریاندهكهی [
فَتَطْرُدَهُمْ
] دهریانمهكه بهڵكو بایهخیان پێ بده لهبهر ئهوهی ئههلی دینن [
فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٥٢)
] ئهگهر ئهم موسڵمانه فهقیرو ههژارانه دهركهیت كه زیكرو عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن بۆ ئهوهی كه كافران موسڵمان بن و گرنگی و بایهخ بهوان بدهی ئهمه تۆ بهم حاڵهت ستهمێكت لهوان كردووهو له ستهمكاران ئهبیت.