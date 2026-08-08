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Tafsir: Al-An'aam 6:33
Al-An'aam
33
6:33
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بايات الله يجحدون ٣٣
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣
قَدۡ
نَعۡلَمُ
إِنَّهُۥ
لَيَحۡزُنُكَ
ٱلَّذِي
يَقُولُونَۖ
فَإِنَّهُمۡ
لَا
يُكَذِّبُونَكَ
وَلَٰكِنَّ
ٱلظَّٰلِمِينَ
بِـَٔايَٰتِ
ٱللَّهِ
يَجۡحَدُونَ
٣٣
Sesungguhnya Kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau (wahai Muhammad) berdukacita; (maka janganlah engkau berdukacita) kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah (disebabkan kedegilan mereka semata-mata).
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Tafseer Jalalayn
﴿قَدۡ﴾ لِلتَّحْقِيقِ ﴿نَعۡلَمُ إِنَّهُۥ﴾ أَيْ الشَّأْن ﴿لَیَحۡزُنُكَ ٱلَّذِی یَقُولُونَۖ﴾ لَك مِنْ التَّكْذِيب ﴿فَإِنَّهُمۡ لَا یُكَذِّبُونَكَ﴾ فِي السِّرّ لِعِلْمِهِمْ أَنَّك صَادِق وَفِي قِرَاءَة بِالتَّخْفِيفِ أَيْ لَا يَنْسُبُونَك إلَى الْكَذِب ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ وَضَعَهُ مَوْضِع الْمُضْمَر ﴿بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ﴾ الْقُرْآن ﴿یَجۡحَدُونَ ٣٣﴾ يُكَذِّبُونَ