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Tafsir: Al-An'aam 6:30
Al-An'aam
30
6:30
ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هاذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٣٠
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٠
وَلَوۡ
تَرَىٰٓ
إِذۡ
وُقِفُواْ
عَلَىٰ
رَبِّهِمۡۚ
قَالَ
أَلَيۡسَ
هَٰذَا
بِٱلۡحَقِّۚ
قَالُواْ
بَلَىٰ
وَرَبِّنَاۚ
قَالَ
فَذُوقُواْ
ٱلۡعَذَابَ
بِمَا
كُنتُمۡ
تَكۡفُرُونَ
٣٠
Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, lalu Allah berfirman: "Bukankah hari kiamat ini suatu perkara yang benar? Mereka menjawab: "Benar, demi Tuhan kami!" Allah berfirman lagi: "Oleh itu, rasalah azab seksa neraka dengan sebab kamu telah kufur ingkar".
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[
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ
] ئای ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئهو كافرانه ببینی كه ڕاوهستێندراون لهبهر دهستى خوای گهوره له ڕۆژی قیامهت به راستى دیمهنێكى زۆر ترسناك دهبینیت [
قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ
] كه پێیان ئهووترێ: ئا ئهمه ڕۆژی قیامهته ئهوهی كه ئێوه ئینكاریتان ئهكرد ئایا ڕۆژێكی حهق و ڕاست نهبوو [
قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا
] ئهڵێن: بهڵێ سوێند بێ به پهروهردگارمان حهق و ڕاست بوو [
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٠)
] دهی بچێژن سزای خوای گهوره بههۆی ئهو كوفرانهی كه له دونیادا ئهتانكرد.