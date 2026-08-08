Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'aam 6:28
Al-An'aam
28
6:28
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ٢٨
بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨
بَلۡ
بَدَا
لَهُم
مَّا
كَانُواْ
يُخۡفُونَ
مِن
قَبۡلُۖ
وَلَوۡ
رُدُّواْ
لَعَادُواْ
لِمَا
نُهُواْ
عَنۡهُ
وَإِنَّهُمۡ
لَكَٰذِبُونَ
٢٨
(Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman) bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu; dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya; dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ
] ئهوهی كه پێشتر له دونیا شاردبویانهوه له نیفاق و كوفرو كردهوهی خراپ ئێستا ههموویان بۆ دهركهوت، وه ئهزانن كه بههیلاك ئهچن و حهقیقهتی شتهكانیان بۆ دهركهوت، یان ئهوهى كه له دونیا له دڵى خۆیاندا دهیانزانى و باوهڕیان پێى بوو له راستێتى دین و پێچهوانهكهیان بۆ شوێنكهوتوانیان دهردهخست ئێستا بۆیان دهركهوت، یان مهبهست پێى دووڕووهكانه كه ئیمانیان ئاشكرا دهكردو كوفریان له دڵیاندا شاردبووهوه ئێستا ئهوهى شاردبوویانهوه دهركهوت [
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨)
] وه ئهگهر ئێستاش ئهمانه بگهڕێنینهوه بۆ دونیا به گوێرهی هیواو ئاواتی خۆیان ئهوا ئهگهڕێنهوه بۆ ئهو شتهی كه نههیان لێ كرابوو واته: بۆ كوفرو شیرك و خراپهكاری، وه ڕاست ناكهن كه ئهڵێن: ئهگهر بگهڕێینهوه بۆ دونیا تهوبه ئهكهین و ئیمان دێنین و كردهوهى چاك دهكهین، وه ئهوان درۆزنن لهو بهڵێنانهی كه ئهیدهن تهنها بۆ ئهوهیانه له ئاگری دۆزهخ ڕزگاریان بێت.