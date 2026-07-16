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Al-An'aam
26
6:26
وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ٢٦
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦
وَهُمۡ
يَنۡهَوۡنَ
عَنۡهُ
وَيَنۡـَٔوۡنَ
عَنۡهُۖ
وَإِن
يُهۡلِكُونَ
إِلَّآ
أَنفُسَهُمۡ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
٢٦
Dan mereka pula melarang orang ramai dari mendengar Al-Quran dan mereka juga menjauhkan diri daripadanya, padahal mereka (dengan perbuatan yang demikian) hanyalah membinasakan diri sendiri (dengan bala bencana dan azab yang disediakan untuk mereka di dunia dan di akhirat kelak), sedang mereka tidak menyedarinya.
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[
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ
] ئهوان كافران و موشریكان نههی ئهكهن كه خهڵك ئیمان بێنێ به قورئان یان به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وه خۆشیان دوور ئهگرن و دوور ئهخهنهوه، یاخود وهكو (ئهبو تالب) قهدهغهى خهڵكى ئهكات كه ئازارى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بدهن و بیكوژن، وه خۆیشى لێ دور ئهگرێت و ئیمانى پێ ناهێنێت [
وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٢٦)
] بهم كارهشیان تهنها خۆیان بههیلاك ئهدهن و ڕووبهرووی سزای خوای گهوره ئهبنهوه بهڵام ئێستا ههست ناكهن.