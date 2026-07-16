Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'aam
17
6:17
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ١٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍۢ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ١٧
وَإِن
يَمۡسَسۡكَ
ٱللَّهُ
بِضُرّٖ
فَلَا
كَاشِفَ
لَهُۥٓ
إِلَّا
هُوَۖ
وَإِن
يَمۡسَسۡكَ
بِخَيۡرٖ
فَهُوَ
عَلَىٰ
كُلِّ
شَيۡءٖ
قَدِيرٞ
١٧
Dan jika Allah mengenakan (menimpakan) engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya melainkan Dia sendiri; dan jika Ia mengenakan (melimpahkan) engkau dengan kebaikan, maka Ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سوودو زیان تەنها بەدەست خوایە} [
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
] وه ئهگهر خوای گهوره تووشی زیانێكت بكات له ههژاری و نهخۆشی و كێشهو گرفت، وه بهڵاو موسیبهتێك دابهزێنێته سهرت ئهوه كهس ناتوانێ لهسهرتی ههڵبگرێ تهنها خوای گهوره خۆی نهبێ [
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
] وه ئهگهر خوای گهوره بیهوێ تووشی خێرێكت بكات له ڕزق و ڕۆزی و لهشساغی و ههر نیعمهتێكی تر [
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)
] ئهوه ههر خوای گهوره خۆی تواناو دهسهڵاتی بهسهر ههموو شتێكدا ههیه.