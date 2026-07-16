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Al-An'aam
15
6:15
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
قُلۡ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
إِنۡ
عَصَيۡتُ
رَبِّي
عَذَابَ
يَوۡمٍ
عَظِيمٖ
١٥
Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku, (akan dikenakan) azab hari yang besar (hari kiamat)".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ إِنِّیۤ أَخَافُ إِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّی﴾ بِعِبَادَةِ غَيْره ﴿عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیمࣲ ١٥﴾ هُوَ يَوْم الْقِيَامَة