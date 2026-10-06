Tafseer Jalalayn Tafsir: Al-An'aam Ayah 125

﴿فَمَن یُرِدِ ٱللَّهُ أَن یَهۡدِیَهُۥ یَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَـٰمِۖ﴾ بِأَنْ يَقْذِف فِي قَلْبه نُورًا فَيَنْفَسِح لَهُ وَيَقْبَلهُ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيث ﴿وَمَن یُرِدۡ﴾ اللَّه ﴿أَن یُضِلَّهُۥ یَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيۡقًا﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد عَنْ قَبُوله ﴿حَرِجࣰا﴾ شَدِيد الضِّيق بِكَسْرِ الرَّاء صِفَة وَفَتْحهَا مَصْدَر وَصَفَ فِيهِ مُبَالَغَة ﴿كَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ﴾ وَفِي قِرَاءَة{یَصَّـٰعَدُ} وَفِيهِمَا إدْغَام التَّاء فِي الْأَصْل فِي الصَّاد وَفِي أُخْرَى بِسُكُونِهَا ﴿فِی ٱلسَّمَاۤءِۚ﴾ إذَا كُلِّفَ الْإِيمَان لِشِدَّتِهِ عَلَيْهِ ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ الْجَعْل ﴿یَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ﴾ العذاب أو الشيطان أي يسلطه ﴿عَلَى ٱلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ ١٢٥﴾