Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'aam
112
6:112
وكذالك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ١١٢
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّۭا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًۭا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٢
وَكَذَٰلِكَ
جَعَلۡنَا
لِكُلِّ
نَبِيٍّ
عَدُوّٗا
شَيَٰطِينَ
ٱلۡإِنسِ
وَٱلۡجِنِّ
يُوحِي
بَعۡضُهُمۡ
إِلَىٰ
بَعۡضٖ
زُخۡرُفَ
ٱلۡقَوۡلِ
غُرُورٗاۚ
وَلَوۡ
شَآءَ
رَبُّكَ
مَا
فَعَلُوهُۖ
فَذَرۡهُمۡ
وَمَا
يَفۡتَرُونَ
١١٢
Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari Syaitan-syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan (dari perbuatan yang kufur dan dusta) itu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سەرجەم پێغەمبەران دوژمنیان هەبووە} [
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
] بهم شێوازه بۆ ههموو پێغهمبهران ئێمه دوژمنمان داناوه كه دوژمنیان ههبووه له كافران كه دژایهتیان كردوون بۆیه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهڵاتهوه ئاسایى بێت [
شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
] دوژمنهكانیان له شهیتانی مرۆڤ (فاڵچی و جادووگهرو سهرانی كافران) و شهیتانی جنین ئهمانه دوژمنی پێغهمبهران بوونه كه ههندێك له شهیتانه جنیهكان وهسوهسه ئهخهنه دڵی شهیتانه مرۆڤهكانهوه، وهحی لێره واته: وهسوهسه [
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
] قسهكانیان بۆ ئهڕازێننهوهو بۆیان جوان ئهكهن بۆ ئهوهی كه پێی ههڵخهڵهتێن و له خشتهیان ئهبهن [
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بوایه ئیشی وایان نهئهكرد [
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢)
] تۆ لێیان بگهڕێ و وازیان لێ بێنه چی بوهتان و درۆ ههڵبهستنێك ئهكهن با بیكهن زهرهرو زیانی تهنها بۆ خۆیانه