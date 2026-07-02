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Al-An'aam
110
6:110
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
أَفۡـِٔدَتَهُمۡ
وَأَبۡصَٰرَهُمۡ
كَمَا
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
بِهِۦٓ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَنَذَرُهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١١٠
Dan kami palingkan hati mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka telah tidak (mahu) beriman kepada (ayat-ayat Kami ketika datang kepada mereka) pada awal mulanya, dan Kami biarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatannya dengan bingung.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Meagan Hotchkiss Trejo
Ikuti
2 tahun lalu
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Rujukan
Ayat 6:110, 2:165, 57:3
Strengthen Your Faith, Strengthen Your Heart
Want a stronger faith? A firmer heart? It's all about connection. Connect with Allah ﷻ prayer, dive deep into the Quran, learn all you can about Islam, and surround yourself with positive influences.
Remember, building a strong faith takes time. Be patient, persevere, and trust Allah ﷻ. Your heart will thank you.
Al-Nu’man ibn Bashir reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, ...
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