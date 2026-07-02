Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'aam
107
6:107
ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ١٠٧
وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًۭا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍۢ ١٠٧
وَلَوۡ
شَآءَ
ٱللَّهُ
مَآ
أَشۡرَكُواْۗ
وَمَا
جَعَلۡنَٰكَ
عَلَيۡهِمۡ
حَفِيظٗاۖ
وَمَآ
أَنتَ
عَلَيۡهِم
بِوَكِيلٖ
١٠٧
Dan kalau Allah menghendaki, nescaya mereka tidak mempersekutukanNya; dan Kami tidak menjadikan engkau (wahai Muhammad) penjaga dan pengawal mereka, dan engkau pula bukanlah wakil yang menguruskan hal-hal mereka (kerana semuanya itu terserah kepada Allah semata-mata).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بوایه ئهوا وای ئهكرد كه شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار نهدهن و ههموو خهڵك باوهڕدار بوایه بهڵام ئهوه حیكمهتی تیایه كه ههیه موسڵمانهو ههیه موسڵمان نیه [
وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
] وه تۆمان دانهناوه كه پارێزهرو چاودێر بیت بهسهریانهوهو كردهوهكانیان بپارێزی [
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (١٠٧)
] وه تۆ سهرپهرشتیارو ههڵسوڕێنهری رۆزى و ئیشوكاریان نیت تهنها ئهوهندهت لهسهره دینهكهی خوای گهورهیان پێ بگهیهنی.