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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'aam Ayah 102
Al-An'aam
102
6:102
ذالكم الله ربكم لا الاه الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ١٠٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌۭ ١٠٢
ذَٰلِكُمُ
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
رَبُّكُمۡۖ
ﱃﱄ
لَآ
ﱅ
إِلَٰهَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُوَۖ
ﱈﱉ
خَٰلِقُ
ﱊ
كُلِّ
ﱋ
شَيۡءٖ
ﱌ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
عَلَىٰ
ﱐ
كُلِّ
ﱑ
شَيۡءٖ
ﱒ
وَكِيلٞ
ﱓ
١٠٢
ﱔ
Yang demikian (sifat-sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadaNya. Dan (ingatlah) Dia lah yang mentadbirkan segala-galanya.
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