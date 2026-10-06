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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'aam Ayah 101
Al-An'aam
101
6:101
بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ١٠١
بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌۭ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ١٠١
بَدِيعُ
ﳇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳈ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﳉﳊ
أَنَّىٰ
ﳋ
يَكُونُ
ﳌ
لَهُۥ
ﳍ
وَلَدٞ
ﳎ
وَلَمۡ
ﳏ
تَكُن
ﳐ
لَّهُۥ
ﳑ
صَٰحِبَةٞۖ
ﳒﳓ
وَخَلَقَ
ﳔ
كُلَّ
ﳕ
شَيۡءٖۖ
ﳖﳗ
وَهُوَ
ﳘ
بِكُلِّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عَلِيمٞ
ﳛ
١٠١
ﳜ
(Dia lah) yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimanakah Ia mempunyai anak sedang Ia tidak mempunyai isteri? Ia pula yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Maha Mengetahui akan segala-galanya.
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