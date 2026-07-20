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Al-Ahzaab
68
33:68
ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ٦٨
رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًۭا كَبِيرًۭا ٦٨
رَبَّنَآ
ءَاتِهِمۡ
ضِعۡفَيۡنِ
مِنَ
ٱلۡعَذَابِ
وَٱلۡعَنۡهُمۡ
لَعۡنٗا
كَبِيرٗا
٦٨
"Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara dua kali ganda, dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya!"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Mohannad Hakeem
Ikuti
2 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 33:67-68
Day 22, ِAnswer 22,
#AyahLookup
Challenge
Original Question posted in:
https://quranreflect.com/posts/23722
The role models in Kufr and sin were praised with the best of praises in the dunia,
Some either got legitimacy from so-called religious institutions, and got some empty duas in support to their injustice and their oppression,
but all that won't last, and won't benefit on the day of judgment,
when followers will announce their regret ...
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