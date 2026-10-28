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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Adz-Dzaariyaat Ayah 58
Adz-Dzaariyaat
58
51:58
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٥٨
إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٨
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
هُوَ
ﱶ
ٱلرَّزَّاقُ
ﱷ
ذُو
ﱸ
ٱلۡقُوَّةِ
ﱹ
ٱلۡمَتِينُ
ﱺ
٥٨
ﱻ
Sesungguhnya Allah Dia lah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.