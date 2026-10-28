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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Adz-Dzaariyaat Ayah 56
Adz-Dzaariyaat
56
51:56
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٥٦
وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦
وَمَا
ﱣ
خَلَقۡتُ
ﱤ
ٱلۡجِنَّ
ﱥ
وَٱلۡإِنسَ
ﱦ
إِلَّا
ﱧ
لِيَعۡبُدُونِ
ﱨ
٥٦
ﱩ
Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.
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