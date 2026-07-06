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Adz-Dzaariyaat
33
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣
لِنُرۡسِلَ
عَلَيۡهِمۡ
حِجَارَةٗ
مِّن
طِينٖ
٣٣
"Supaya Kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah (yang dibakar),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
ili tuwaangamize kwa mawe ya udongo uliokuwa mkavu kama mawe,