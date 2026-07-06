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Adz-Dzaariyaat
27
51:27
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ
إِلَيۡهِمۡ
قَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٢٧
Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata: "Silalah makan".
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Qiraat
Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
kisha akamuweka mbele yao na akawakaribisha kwa upole kwa kusema, «Si mle».