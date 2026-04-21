Hud
24
11:24
۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤
۞ مَثَلُ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
كَٱلۡأَعۡمَىٰ
وَٱلۡأَصَمِّ
وَٱلۡبَصِيرِ
وَٱلسَّمِيعِۚ
هَلۡ
يَسۡتَوِيَانِ
مَثَلًاۚ
أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ
٢٤
Bandingan dua golongan (yang kafir dan yang beriman) itu samalah seperti orang yang buta serta pekak, dengan orang yang celik serta mendengar; kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. (Setelah kamu mengetahui yang demikian) maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf?
السعدي Al-Sa'di
{ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ }
أي: فريق الأشقياء، وفريق السعداء.
{ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ }
هؤلاء الأشقياء،
{ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ }
مثل السعداء.
{ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا }
لا يستوون مثلا، بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف،
{ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }
الأعمال، التي تنفعكم، فتفعلونها، والأعمال التي تضركم، فتتركونها.
