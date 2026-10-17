Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 8
Maryam
8
19:8
قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٨
قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّۭا ٨
قَالَ
ﲃ
رَبِّ
ﲄ
أَنَّىٰ
ﲅ
يَكُونُ
ﲆ
لِي
ﲇ
غُلَٰمٞ
ﲈ
وَكَانَتِ
ﲉ
ٱمۡرَأَتِي
ﲊ
عَاقِرٗا
ﲋ
وَقَدۡ
ﲌ
بَلَغۡتُ
ﲍ
مِنَ
ﲎ
ٱلۡكِبَرِ
ﲏ
عِتِيّٗا
ﲐ
٨
ﲑ
He wondered, “My Lord! How can I have a son when my wife is barren, and I have become extremely old?”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.