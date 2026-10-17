Он начал изобличать идолопоклонство и спросил своего отца, почему он поклоняется истуканам, чьи качества и деяния исполнены недостатков. Они не слышат, не видят и не могут принести пользу или причинить вред тем, кто обожествляет их. Более того, они не могут принести пользу или причинить вред даже самим себе. А если кто-нибудь пожелает причинить им вред, они не смогут защитить себя. Это - яркое и убедительное доказательство того, что поклонение идолам, качества и деяния которых преисполнены недостатков, противоречит не только законам Аллаха, но и здравому смыслу. Из слов пророка Ибрахима было ясно, что люди имеют право и обязаны поклоняться Тому, кто обладает безупречными качествами, приносит людям пользу и оберегает их от зла. И, конечно же, этими качествами обладает только Всевышний Аллах.