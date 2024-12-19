Küresel Kuran Takvimi

Küresel Kur'an Takvimi, bir Ramazan ayının sonundan bir sonraki Ramazan ayının başına kadar Kur'an'ın tamamının derinlemesine okunmasını teşvik etmek için tasarlanmış bir okuma programıdır. Daha derin, daha samimi bir bağ kurabilmeniz için ayetleri anlamaya ve üzerinde düşünmeye zaman ayırmanızı öneririz.
Bugünün tarihi: Cemada el Sani 18 1446 , 19 Aralık 2024 Kuran Takviminin 36 Haftasındayız.
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