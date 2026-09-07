Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:99
Taha
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
ﱁ
نَقُصُّ
ﱂ
عَلَيۡكَ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَنۢبَآءِ
ﱅ
مَا
ﱆ
قَدۡ
ﱇ
سَبَقَۚ
ﱈﱉ
وَقَدۡ
ﱊ
ءَاتَيۡنَٰكَ
ﱋ
مِن
ﱌ
لَّدُنَّا
ﱍ
ذِكۡرٗا
ﱎ
٩٩
ﱏ
Così ti raccontiamo le storie del passato. E un Monito da parte Nostra che ti abbiamo dato.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بهم شێوازه چیرۆك و بهسهرهات و ههواڵی پێشینهت بۆ ئهگێڕینهوه ئهوهی كه ڕوویداوه له ئوممهتانی پێشتر بۆ ئهوهی ببێته دڵدانهوهیهك بۆت [
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (٩٩)
] وه به دڵنیایى ئێمه له لایهن خۆمانهوه ئهو زیكرهمان پێ بهخشیوویت كه قورئانی پیرۆزه.