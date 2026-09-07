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Tafsir: Taha 20:99
Taha
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
ﱁ
نَقُصُّ
ﱂ
عَلَيۡكَ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَنۢبَآءِ
ﱅ
مَا
ﱆ
قَدۡ
ﱇ
سَبَقَۚ
ﱈﱉ
وَقَدۡ
ﱊ
ءَاتَيۡنَٰكَ
ﱋ
مِن
ﱌ
لَّدُنَّا
ﱍ
ذِكۡرٗا
ﱎ
٩٩
ﱏ
Così ti raccontiamo le storie del passato. E un Monito da parte Nostra che ti abbiamo dato.
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Tafseer Jalalayn
﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ كَمَا قَصَصْنَا عَلَيْك يَا مُحَمَّد هَذِهِ الْقِصَّة ﴿نَقُصُّ عَلَیۡكَ مِنۡ أَنۢبَاۤءِ﴾ أَخْبَار ﴿مَا قَدۡ سَبَقَۚ﴾ مِنْ الْأُمَم ﴿وَقَدۡ ءَاتَیۡنَـٰكَ﴾ أَعْطَيْنَاك ﴿مِن لَّدُنَّا﴾ مِنْ عِنْدنَا ﴿ذِكۡرࣰا ٩٩﴾ قُرْآنًا