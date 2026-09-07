Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:95
Taha
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
ﲙ
فَمَا
ﲚ
خَطۡبُكَ
ﲛ
يَٰسَٰمِرِيُّ
ﲜ
٩٥
ﲝ
Disse [Mosè]: «E tu, Sâmirî, qual era il tuo disegno?».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
ما شأنك يا سامري، حيث فعلت ما فعلت؟،